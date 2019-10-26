В Киеве начался марш за легализацию медицинского каннабиса

Марш за легализацию марихуаны в медицинских целях проходит в субботу, 26 октября, в центре Киева около здания правительства Украины. Об этом сообщил телеканал «Громадское».

По его данным, акция собрала около полусотни человек. Завершится шествие у здания Верхвной рады.

По словам участников марша, медицинская легализация каннабиса необходима для лечения или снятия болезненных симптомов ряда заболеваний.

8 октября сообщалось, что пропрезидентская партия «Слуга народа» подготовила законопроект о медицинской марихуане. По словам депутата Верховной рады Украины Евгении Кравчук, документ готов, но не прошел регистрацию.

Источник: Газета Известия