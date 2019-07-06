В Киеве подтвердили задержание украинских граждан в Гибралтаре

6 июля 2019     24
В Киеве подтвердили задержание украинских граждан в Гибралтаре

МИД Украины подтвердил, что среди членов экипажа иранского нефтяного танкера Grace 1, задержанного в Гибралтаре кораблями ВМС Великобритании, есть украинские граждане. Об этом заявил руководитель пресс-службы ведомства Василий Кирилич в пятницу, 5 июля.

«Портовая администрация подтвердила, что среди членов экипажа есть граждане Украины», — сказал Кирилич, добавив, что точное число задержанных не уточнятся, передает «РИА Новости».

Супертанкер Grace 1 под флагом Панамы, перевозивший сырую нефть в Сирию, был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС 4 июля по подозрению в доставке сырья в нарушение санкций ЕС против Сирии.

В тот же день посол Великобритании был вызван в иранский МИД, где ему в связи с задержанием судна выразили решительный протест. Позже Тегеран пригрозил захватить британский танкер, если Grace 1 не будет немедленно освобожден.

Задержание танкера в Гибралтаре осудил и российский МИД. В ведомстве заявили, что соответствующий шаг Британии противоречит заявленным планам ведущих стран Евросоюза добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере.

Санкции Евросоюза и США запрещают поставки нефти и нефтепродуктов режиму президента Башара Асада и закупки у него нефти. Весной 2019 года минфин США обнародовал списки судов, которые Вашингтон подозревает в нарушении этих санкций. В списке оказались в том числе суда, которые ходят под флагом России.

Источник: Газета Известия

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