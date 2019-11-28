В Киеве пообещали держать вентиль открытым

Украина не будет перекрывать газовый вентиль при любом исходе переговоров с Москвой о транзите газа. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Топ-менеджер призвал покупателей газа не переживать, если контракт на прокачку газа заключен не будет, а поставки фактически продолжатся. По его словам, поступивший на территорию Украины газ будет считаться бесхозным и отправится в подземные хранилища, где «будет ждать своего хозяина, терпеливо, когда хозяин придет с оформленными документами».

Витренко сравнил ситуацию с камерой хранения на вокзале и с утерянным багажом в аэропортах. «Газ будет надежно храниться до тех пор, пока не будет его документального оформления», — заверил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны испытывают дефицит времени при обсуждении нового транзитного контракта. Он отметил, что Москва передала Киеву все предложения, однако о деталях переговоров говорить отказался.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год. Это связано с тем, что в середине 2020 года Россия планирует запустить газопровод «Северный поток-2» из России в Германию в обход Украины.

Источник: Лента.Ру