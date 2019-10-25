В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

25 октября 2019     12
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».

По его словам, в своих прогнозах Киев якобы учитывает, помимо контрактов «Газпрома», объем газа в украинских хранилищах и введение в эксплуатацию трубопроводов в обход страны.

По мнению чиновника, с учетом этих факторов, «”Газпрому” придется прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров (газа. – Ред.)», чтобы выполнить свои обязательства.

Вместе с тем, Сологуб признал возможность временного прекращения транзита российского газа. По его словам в «Нафтогазе» Украины и «Укртрансгазе» к этому «активно готовятся».

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

В июне сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подготовила предложение для «Газпрома», на случай если не удастся договориться о транзите.

Источник: Газета Известия

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