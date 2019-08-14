В Киеве прояснили судьбу военного парада в День независимости

14 августа 2019     13
В Киеве прояснили судьбу военного парада в День независимости

В Киеве пройдет военный парад в День независимости страны, несмотря на его отмену президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады от Радикальной партии Дмитрий Линько, передает ТАСС.

По его словам, марш защитников страны — общественное мероприятие, не связанное с действующей властью. В связи с этим парад пройдет 24 августа и станет альтернативой торжествам, организованным на государственном уровне.

Линько добавил, что организаторы достигли договоренности в офисе президента Украины. В итоге марш будет «существенно разведен во времени с государственными мероприятиями» — он начнется в 11:00 в парке имени Тараса Шевченко. «Это делается не только с целью предотвратить манипуляции, но и сугубо из-за технических причин — чтобы участники государственных мероприятий имели возможность присоединиться к маршу после их завершения, а их организаторы — освободить Крещатик от ограждений», — объяснил он.

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9 июля Зеленский сообщил об отмене военного парада 24 августа, назвав его помпезным и недешевым. По словам президента, деньги, которые Киев мог потратить на проведение парада, будут выплачены военнослужащим: солдатам-срочникам, офицерам, курсантам, а также тем, кто воюет в Донбассе.

В указе украинского лидера перечислены мероприятия, которые пройдут 23 и 24 августа на Украине. Среди них — поднятие государственного флага; выступление политиков, общественников и представителей духовенства; возложение цветов к памятникам и местам захоронений выдающихся деятелей страны; научно-практические конференции и круглые столы; информационно-образовательные и патриотически-воспитательные встречи, а также молебны.

Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал решение Зеленского недальновидным. Он пояснил, что парад является тем событием, когда народ имеет возможность отдать дань уважения своей армии.

Источник: Лента.Ру

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