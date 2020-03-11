В Киеве разоблачили банду хакеров с оборотом более $1,2 млн в год

В Киеве пресекли деятельность банды хакеров, которые похищали с банковских счетов в среднем $1,2 млн в год, заявила Служба безопасности Украины (СБУ).

В ходе следствия выяснилось, что преступники выявляли уязвимости в системе электронного платежного документооборота банков, незаконно переводили деньги клиентов на счета подставных лиц или в криптовалюту. Для проведения таких операций хакеры создали бот-сеть из инфицированных компьютеров

«Таким образом участники группировки похищали со счетов банковских учреждений в среднем 30 миллионов гривен ($1,2 млн – ред.) в год», — сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

В ходе прошедших в Киеве и области, а также Львове обысков полиция изъяла компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовали члены группировки во время противоправной деятельности. Все отправлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о предоставлении фигурантам статуса подозреваемых. В случае доказательства вины им грозит до 6 лет лишения свободы.

На Уральском форуме по безопасности финансовой сферы, который проходил в Башкортостане с 18 по 20 февраля, ЦБ отметил какими способами будет бороться с мошенниками. Планируется тестировать безопасников, ужесточить наказание за продажу личных данных и упростить блокировку фишинговых ресурсов.

Источник: Газета Известия