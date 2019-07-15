В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным

Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Зеленский может освободить некоторых политзаключенных под домашний арест ради того, чтобы показать свою подготовку к встрече. В их числе он упомянул главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который был арестован по подозрению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и госизмене.

Помимо этого журналист назвал не совсем адекватным предложение провести встречу с российским лидером в присутствии британского премьера Терезы Мэй, американского президента Дональда Трампа, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По словам Коцабы, нельзя приглашать на встречу политиков, с которыми «сам пока еще не встречался и даже не имел телефонного звонка».

Первый телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся в четверг, 11 июля. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.

Позже в Киеве заявили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Источник: Газета Известия