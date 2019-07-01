В киевском университете нашли рекордную шпаргалку

1 июля 2019     12
В киевском университете нашли рекордную шпаргалку

Студент исторического факультета Университета имени Тараса Шевченко в Киеве изготовил шпаргалку длиной 180 сантиметров. Об этом рассказал бывший преподаватель вуза Евгений Магда на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что написанная от руки подсказка была создана для экзамена по предмету «Новая история Европы и Америки 1861-1918 годов». Магда добавил, что изъял этот «артефакт» примерно 10 лет назад. «Это вам не гуглить!», — посмеялся он.

В ноябре 2018 года пользователи сети восхитились находчивостью школьника, создавшего «многослойную» шпаргалку. Благодаря использованию нескольких цветов чернил ученик смог уместить максимум информации на маленьком клочке бумаги. Шпаргалка содержала два слоя текста. Первый был написал синими чернилами, второй — красными. С помощью прозрачных пластиковых пластин синего и красного цвета ученик мог скрывать ненужные части текста.

24 июня в Рособрнадзоре назвали основные причины удаления школьников с ЕГЭ. По словам руководителя ведомства Сергея Кравцова, с основного периода ЕГЭ удалили 812 человек, из них 355 — за мобильные телефоны, еще 323 — за шпаргалки.

Источник: Лента.Ру

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