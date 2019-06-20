В кинотеатрах покажут расширенную версию фильма «Мстители: Финал»

«Мстители: Финал» снова выйдут в прокат. В американских кинотеатрах покажут расширенную версию фильма, сообщил в среду, 19 июня, портал Comic Book со ссылкой на главу компании Marvel Кевина Файги.

«Не уверен, объявили ли об этом… Мы сделаем это (выпустим ленту в прокат. — Ред.) на следующей неделе», — сказал Файги. Уточняется, что в фильм войдут дополнительные сцены, не показанные ранее.

13 мая стало известно, что американский фантастический блокбастер «Мстители: Финал» сохранил лидерство в российском прокате по итогам прошедших выходных, собрав 288 млн рублей. Всего за две недели проката фильм братьев-режиссеров Энтони и Джо Руссо собрал в России 2,74 млрд рублей.

Источник: Газета Известия