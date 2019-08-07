В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева

В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом в среду, 7 августа, заявили в его штабе.

«Сотрудники милиции начали операцию по захвату экс-президента», — цитирует сообщение штаба ТАСС.

Отмечается, что сторонники бывшего главы государства пытаются помешать сотрудникам правоохранительных органов проникнуть на территорию дома Атамбаева. Официальных данных о погибших или пострадавших в результате операции пока нет.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. За проголосовали 103 из 110 депутатов.

За неделю до этого парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, которые включали коррупционные преступления, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпацию власти и др. 25 июня Генпрокуратура частично поддержала обвинения.

Атамбаев назвал обвинения парламентариев «абсурдными» и заявил о готовности ответить за все свои поступки на посту главы государства. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, ему может грозить пожизненный срок.

Полномочия Атамбаева истекли 1 декабря 2017 года. На выборах главы государства победил кандидат Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.

Источник: Газета Известия