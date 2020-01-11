В Кирове нашли пропавшую девочку

11 января 2020     6
В Кирове нашли пропавшую девочку

Волонтеры помогли полиции Кирова найти пропавшую 11-летнюю девочку. Об этом говорится в в сообщении на сайте УМВД России по Кировской области в субботу, 11 января.

«В результате поисков 11 января около 12 часов сотрудниками полиции областного центра при содействии волонтеров поисково-спасательных отрядов и неравнодушных жителей города было установлено ее местонахождение», — отмечается в сообщении.

Убедившись, что в отношении девочки противоправных действий не совершалось и в медицинской помощи она не нуждается, полицейские передали ее матери.

Ранее сообщалось, что 10 января около 13:30 мск девочка ушла из школы №50 Кирова и пропала. В субботу утром ее объявили в розыск.

Источник: Газета Известия

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