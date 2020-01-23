В Китае власти решили изолировать еще один город из-за коронавируса

Работу общественного транспорта и железнодорожное сообщение в выездном направлении приостановят в китайском городе Хуанган с 24 января из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается в четверг, 23 января, на сайте городской администрации.

В городе также должны отменить все массово-развлекательные мероприятия. Центральный рынок перестанет работать. Местные власти рекомендуют жителям без особой необходимости не покидать Хуанган, передает RT.

Все без исключения автомобили, въезжающие и выезжающие из города, будут проходить эпидемиологическую проверку. Людей с повышенной температурой немедленно доставят в медучреждения.

22 января было временно приостановлено воздушное, автомобильное, железнодорожное и водное сообщение с городом Ухань, где впервые была выявлена пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Жителям запрещено «без особой причины покидать город». С соседним городом Эчжоу также приостановлено железнодорожное сообщение.

Случаи заражения пневмонией нового типа зафиксированы во всех административно-территориальных единицах КНР, за исключением Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов и провинции Цинхай. Врачи в трех регионах заявили о подозрениях на заражение коронавирусом — в провинции Шэньси зафиксировано четыре неподтвержденных случая, в Ганьсу и в автономном районе Внутренней Монголии по одному. Эпидемиологи проводят лабораторные анализы для подтверждения диагноза.

В Китае число заболевших пневмонией нового типа возросло до 617 человек. Наибольшее число заболевших — 444 случая — зарегистрировано в провинции Хубэй. В этом же регионе произошли все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. В провинции Гуандун выявлено 32 случая заболевания, в Чжэцзян — 27, в Шанхае — 16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая, в Пекине 14 заболевших.

Ранее 23 января сообщалось, что медики в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации — насыщения крови кислородом, ЭКМО, сообщает НСН.

После проведения генетического анализа нового коронавируса ученые назвали наиболее вероятным источником мясо змей.

Источник: Газета Известия