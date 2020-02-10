В Китае выявили вспышку птичьего гриппа

10 февраля 2020     14
В Китае выявили вспышку птичьего гриппа

В провинции Сычуань, Китай, выявили вспышку птичьего гриппа H5N6. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства страны, передает РИА Новости.

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на ферме городского округа Наньчун. Сообщается, что на ферме содержались 2 497 домашних птиц, из них 1 840 заразились и погибли. Местные власти предприняли меры для предотвращения распространения заболевания, были уничтожены более 2,26 тысячи домашних птиц.

2 февраля сообщалось, что в китайской провинции Хунань зарегистрирована вспышка птичьего гриппа H5N1. Данная провинция граничит с провинцией Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV.

Грипп птиц — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом А(H5N1). Оно начинается с озноба, повышения температуры до 38 градусов Цельсия, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние больного быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга. Птичий грипп имеет необычайно агрессивное течение с быстрым ухудшением и высокой летальностью.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Китае выявили вспышку птичьего гриппа
В Китае выявили вспышку птичьего гриппа

В провинции Сычуань, Китай, выявили вспышку птичьего гриппа H5N6. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства страны, передает РИА Новости. Вспышка …


Лавров допустил включение комплексов «Сармат» и «Авангард» в новый СНВ
Лавров допустил включение комплексов «Сармат» и «Авангард» в новый СНВ

Москва готова обсуждать возможность внесения новых типов вооружения вроде ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард» в договор о сокращении стратегических наступательных …


Лавров перечислил подходящее для нового СНВ российское оружие
Лавров перечислил подходящее для нового СНВ российское оружие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил оружие, которое страна готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений …


На разных скоростях: что может быть причиной разногласий США и Израиля по «сделке века»
На разных скоростях: что может быть причиной разногласий США и Израиля по «сделке века»

Вашингтон предостерёг Тель-Авив от односторонних шагов по распространению суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу Иордана. Соответствующую запись в Twitter …


На Украине возмутились поездкой гимнасток в Москву
На Украине возмутились поездкой гимнасток в Москву

Украинские комментаторы обрушились с критикой и оскорблениями на тренера гимнасток страны Ирину Дерюгину, которая сообщила об участии спортсменок в турнире …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты