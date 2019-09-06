В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран

6 сентября 2019     29
В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран

Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».

Отмечается, что на официальной церемонии приветствия в Пекине Меркель принимал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Традиционно представители стран стоя слушают гимны, однако в этот раз для канцлера и Ли Кэцяна установили стулья. Государственный гимн Германии политики слушали сидя, а когда заиграл китайский, Ли Кэцян встал.

По данным агентства в целом Меркель выглядела бодрой и признаков уже не редкого приступа тремора не наблюдалось.

Впервые о недомогании канцлера ФРГ заговорили после ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня. Меркель побледнела и задрожала во время фотографирования.

27 июня на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером приступ повторился, а на переговорах с премьером Дании Метте Фредериксен в июле гимны двух стран политики слушали сидя.

Сама Меркель уверяет, что прекрасно себя чувствует.

Источник: Газета Известия

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