В Китае назвали позорным поведение взбунтовавшихся из-за коронавируса украинцев

Читатели китайского портала Toutiao назвали позорным и неразумным поведение украинцев, взбунтовавшихся после эвакуации сограждан из Уханя в поселок Новые Санжары Полтавской области. Комментарии, опубликованные под заметкой о случившемся, приводит РИА Новости.

«Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии», — написал один пользователь. «В этот момент надежда в их (эвакуированных — прим. «Ленты.ру») сердцах была разрушена», — отметил другой. Еще один читатель назвал участников бунта слишком жестокими и призвал их так не относиться к своим соотечественникам.

Ранее поведением украинцев возмутился президент страны Владимир Зеленский. Он записал видеообращение к нации, в котором заявил, что граждане не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были остатки их достоинства и чести. Также глава государства пообещал наказать виновных в бунте и поздравил эвакуированных с возвращением на родину.

Несколько десятков украинцев прилетели из Китая 20 февраля и были размещены в Новых Санжарах на карантин. Местные жители пытались не допустить этого: блокировали дороги, дрались с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными. Задержаны более 20 человек, несколько силовиков пострадали. Многие на Украине назвали произошедшее днем национального позора. Сами жители утверждают, что беспорядки организовали приезжие провокаторы. Во Львовской и Тернопольской областях строили баррикады и организовали блокпосты против размещения в местных больницах эвакуированных соотечественников.

Источник: Лента.Ру