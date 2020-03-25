В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

25 марта 2020     11
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.

Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса.

Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.

Распространение хантавирусов происходит через грызунов. Кроме того, известны случаи, когда заражение происходило после укуса некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантавирусов. Тем не менее, такие случаи встречаются, но зафиксированы только на территории Аргентины и Чили.

Источник: Лента.Ру

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