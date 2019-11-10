В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня

10 ноября 2019     18
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.

«Калининград — это небольшое место, это всего 15 000 квадратных километров и 500 километров до российской границы», — отмечает китайский портал.

Согласно Eastday.com, в ответ на подобные действия Москва в течение пяти суток нанесет удары по пяти-восьми столицам европейских стран, что автоматически трансформирует конфликт из регионального в глобальный.

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Таким образом в Eastday.com отреагировали на октябрьский доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда (США) доктора Ричарда Хукера, согласно которому страны НАТО могут завоевать Калининградскую область за две недели.

В сентябре командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

Источник: Лента.Ру

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