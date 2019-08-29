В Колумбии наркоторговцы попытались провезти 300 кг марихуаны в гробах

Колумбийская полиция задержала наркоторговцев, пытавшихся провезти в гробах около 300 кг марихуаны.

На видео, опубликованном в четверг, 29 августа, телеканалом РЕН ТВ, видно, как местные правоохранители вытаскивают из автомобиля гроб, открывают его, и внутри обнаруживается большое количество мешков с наркотическим веществом.

Подозрительная машина, как уточняется, привлекла внимание патрульных — в ней находилось два гроба. Наркотики были изъяты, водитель транспортного средства арестован.

1 февраля власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, которых, по предварительным данным, подозревают в контрабанде наркотиков — на судне ESER местная полиция обнаружила 9,5 т кокаина.

Источник: Газета Известия