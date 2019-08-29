В Колумбии наркоторговцы попытались провезти 300 кг марихуаны в гробах

29 августа 2019     15
В Колумбии наркоторговцы попытались провезти 300 кг марихуаны в гробах

Колумбийская полиция задержала наркоторговцев, пытавшихся провезти в гробах около 300 кг марихуаны.

На видео, опубликованном в четверг, 29 августа, телеканалом РЕН ТВ, видно, как местные правоохранители вытаскивают из автомобиля гроб, открывают его, и внутри обнаруживается большое количество мешков с наркотическим веществом.

Подозрительная машина, как уточняется, привлекла внимание патрульных — в ней находилось два гроба. Наркотики были изъяты, водитель транспортного средства арестован.

1 февраля власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, которых, по предварительным данным, подозревают в контрабанде наркотиков — на судне ESER местная полиция обнаружила 9,5 т кокаина.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Эрдоган задумался о покупке российских истребителей вместо F-35
Эрдоган задумался о покупке российских истребителей вместо F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил покупку российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. Об этом пишет Haberturk. Отвечая …


В Колумбии наркоторговцы попытались провезти 300 кг марихуаны в гробах
В Колумбии наркоторговцы попытались провезти 300 кг марихуаны в гробах

Колумбийская полиция задержала наркоторговцев, пытавшихся провезти в гробах около 300 кг марихуаны. На видео, опубликованном в четверг, 29 августа, телеканалом …


Полезная мутация: обнаружен генетический механизм влияния на продолжительность и качество сна
Полезная мутация: обнаружен генетический механизм влияния на продолжительность и качество сна

Американские учёные обнаружили мутировавший ген ADRB1, благодаря которому его носители высыпаются не за восемь, а за шесть часов. Дальнейшее изучение …


Фанатка сняла переодевавшегося теннисиста и попала под шквал критики
Фанатка сняла переодевавшегося теннисиста и попала под шквал критики

Присутствовавшая на матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open) болельщица сфотографировала переодевавшегося испанского теннисиста Фелисьяно Лопеса и была раскритикована …


Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Американская джазовая певица Нэнси Холлоуэй скончалась в Париже в возрасте 86 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты