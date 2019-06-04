В команде Зеленского допустили возможность сотрудничества с Саакашвили

4 июня 2019     2
В команде Зеленского допустили возможность сотрудничества с Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит идею сотрудничества с экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.

По его словам, команда нового украинского лидера на данный момент еще формируется. Однако вопрос присоединения к ней Саакашвили будет обсуждаться. Планируется привлекать как можно больше интересных людей с новыми идеями и подходами, цитирует ТАСС.

Михаил Саакашвили, занимавший ранее пост главы Одесской области, в 2016 году был лишен украинского гражданства и выслан в Польшу. Также ему запретили въезд на Украину до 2021 года. Однако 28 мая новый украинский лидер Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. На следующий день политик прибыл в страну.

Источник: Газета Известия

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