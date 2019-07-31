В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ

Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний. Об этом в интервью Bloomberg рассказал замглавы администрации президента Украины Алексей Гончарук.

По его словам, в первую очередь речь идет о продаже государственных банков. На данный момент государственными являются Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, а также Приватбанк, ранее входивший в группу «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского и национализированный в 2016 году.

Также, по словам Гончарука, экономическая реформа затронет железную дорогу и почту.

Зеленского часто критикуют за связь с олигархом. Так, в конце мая президент Украины назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом Коломойского. Также разгорается скандал с борьбой за кресло мэра Киева. Этот пост прочат Александру Ткаченко, главе телеканала «1+1», которым владеет Коломойский.

Источник: Лента.Ру