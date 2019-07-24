В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

24 июля 2019     32
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Офис президента Украины Владимира Зеленского не будет рассматривать возможность размена Крыма на Донбасс. Об этом заявил политический советник украинского лидера Никита Потураев в эфире программы «PRIME:Муждабаєв» на телеканале ATR, запись которого доступна на YouTube.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — сказал Потураев. По его словам, таким шагом Зеленский предал бы жителей Крыма, которые сохраняют украинские паспорта, «как бы рискованно это ни было».

Самого Зеленского его советник охарактеризовал как «человека совершенно другого типа», для которого сделка с Россией по Крыму и Донбассу является недопустимой.

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