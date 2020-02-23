В Кремле заявили о невыполнении Турцией условий по Сирии

23 февраля 2020     18
В Кремле заявили о невыполнении Турцией условий по Сирии

Турция до сих пор не выполнила условия соглашения по Сирии, заключенного больше года назад в Сочи, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова цитирует ТАСС.

«В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», — отметил представитель Кремля.

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17:19 — 20 февраля

Это уже не первый случай, когда Москва и Анкара обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашений по Сирии, в том числе и сочинского меморандума, подписанного в октябре 2018 года. Тогда стороны договорились создать в Сирии несколько демилитаризованных зон, в том числе в провинции Идлиб, и не проводить в них военных операций.

Похолодание в отношениях между Россией и Турцией в Сирии произошло в начале года, когда сирийская армия при поддержке российских вооруженных сил атаковала отряды оппозиции в Идлибе. Турция восприняла такие действия как враждебные, поскольку опасается, что они обернутся притоком беженцев на ее территорию. В ответ турецкая армия 20 февраля провела наступление, но была остановлена сирийскими войсками.

21 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган также обвинил Россию в невыполнении сочинских договоренностей. Это произошло после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Источник: Лента.Ру

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