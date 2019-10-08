В Кремле не получали от Трампа и Зеленского поздравлений Путину с днем рождения

В Кремль не поступали послания от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского по случаю дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом 8 октября сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До конца дня я не видел среди поступивших посланий какие-либо послания от Трампа и Зеленского», — рассказал он.

При этом Песков отметил, что поздравлений в адрес Путина либо нет, либо они поступят с задержкой, как это иногда случается.

7 октября российскому лидеру исполнилось 67 лет. По словам Пескова, этот день Путин провел на природе в кругу родных и близких. С 67-летием российского лидера поздравили его зарубежные коллеги.

Накануне своего дня рождения Путин в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отправился в поход по сибирской тайге. Во время прогулки они поднялись в горы, полюбовались природой осенней тайги и занялись тихой охотой. Для похода Путин и Шойгу выбрали нетуристические маршруты, потому часть пути им пришлось преодолеть на внедорожнике, за рулем которого был президент.

Источник: Газета Известия