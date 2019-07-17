В Кремле ответили на предложение изменить Конституцию

В Кремле ознакомились с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства. Об этом заявил в среду, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, позиция по этой инициативе пока не сформирована.
«Ознакомились (с предложением Володина. — Ред.). Это точка зрения спикера нижней палаты, одного из членов высшего руководства страны. Это тема для дискуссии. Это же новая инициатива, какой-либо позиции еще нет», — сказал Песков.
Ранее в среду в «Парламентской газете» была опубликована статья Володина, в которой он заявил, что базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны. В частности, спикер Госдумы предлагает дополнительно рассмотреть вопрос участия нижней палаты в формировании правительства.
Кроме того, Володин считает, что целесообразно было бы детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств».
В апреле Володин уже высказывался в пользу участия Госдумы в консультациях при назначении членов кабинета министров России. По его словам, «это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию».
Сейчас нижняя палата участвует в формировании правительства лишь в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя кабмина.
Источник: Газета Известия
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