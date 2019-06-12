В Кремле оценили заявление Трампа о планах встретиться с Путиным

12 июня 2019     11
В Кремле оценили заявление Трампа о планах встретиться с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии.

«Кремль такими подтверждениями не располагает», — сказал Песков журналистам ТАСС в среду, 12 июня.

Он отметил, что в этом плане ничего не изменилось и американская сторона пока никак не инициировала проведение отдельной встречи.

Ранее Трамп заявил о готовности к встрече с российским лидером на саммите G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня. Также он сообщил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

12 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США пока не направляли Москве четких сигналов о возможности и формате встречи Путина и Трампа в на саммите в Японии.

11 июня советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. До этого сам американский лидер делал несколько подобных заявлений.

6 июня глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что конкретных предложений от американской стороны по поводу встречи президентов на полях G20 пока не поступало.

Предыдущий личный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся в Аргентине в ноябре 2018 года.

Источник: Газета Известия

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