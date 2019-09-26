В Кремле оценили публикацию стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение администрации Белого дома опубликовать разговор американского лидера Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, публикация полной записи беседы является очень редкой в дипломатической межгосударственной практике.

При этом представитель Кремля отметил, что не будет комментировать содержание беседы.

«Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это произошло по взаимной договоренности, эта публикация», — сказал Песков журналистам в четверг, 26 сентября.

Ранее в тот же день Зеленский заявил, что Белый дом не согласовывал с ним публикацию стенограммы их разговора с Трампом. По словам украинского лидера, он был уверен, что администрация США опубликует только реплики Трампа.

25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине.

Согласно расшифровке, тема финансовой помощи Украине со стороны США в июльском телефонном разговоре не поднималась. Ранее СМИ заявляли, что якобы именно эта тема была предметом «торга» двух лидеров.

Источник: Газета Известия