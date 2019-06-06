В Кремле положительно оценили работу экс-главы Астраханской области Морозова

В Кремле считают опыт работы ушедшего в отставку врио главы Астаханской области Сергея Морозова успешным. Об этом в четверг, 6 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Морозов покинул пост по семейным обстоятельствам. При этом рейтинг был довольно высоким, напомнил Песков.

«Он продолжит работу в Москве», — сказал кремлевский спикер.

Морозов, руководивший регионом с сентября 2018 года, ушел в отставку 5 июня. По информации источников, он перейдет на работу в одну из спецслужб.

На момент прихода в регион рейтинг Морозова составлял 20%. По данным последних опросов — 58%.

Новым врио губернатора назначен Игорь Бабушкин, ранее занимавший должность заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2013 по 2018 год он был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Источник: Газета Известия