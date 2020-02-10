В Кремле пообещали проверить данные о проблемах подмосковной семьи с 11 детьми

10 февраля 2020     20
В Кремле пообещали проверить данные о проблемах подмосковной семьи с 11 детьми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал проверить сообщения о жилищных проблемах семьи с 11 детьми из подмосковного Орехово-Зуево

«Безусловно нужно проверить эту информацию. Это первое. И второе: я уверен, что после выхода вашего материала, после выхода вашей передачи, подмосковный губернатор моментально отреагирует. Власти Подмосковья очень внимательно относятся к этой теме, очень много делают. И, я думаю, что реакция будет моментальная», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов телеканала РЕН ТВ.

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Источник: Газета Известия

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