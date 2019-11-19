В Кремле прокомментировали возможность муниципальной реформы в России

Речь о муниципальной реформе в России не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова главы государства Владимира Путина о неэффективности взаимодействия государственной власти и муниципалитетов.

«Но то, что определенный функциональный разрыв присутствует между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти, это неоднократно по разным случаям констатировалось», — сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что в настоящий момент ведется работа по решению различных проблем во взаимодействии госвласти и муниципалитетов.

31 октября Путин назвал разрыв между государственным и муниципальными уровнями управления системной проблемой. В этот же день Песков заявил, что единого способа преодоления этого разрыва на данный момент не существует.

Источник: Газета Известия