В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель

19 октября 2019     12
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель

В телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель стороны подтвердили важность соблюдения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых во время встреч Нормандского формата. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также Путин и Меркель пришли к выводу, что очередной саммит нормандской четверки должен увенчаться конкретными результатами. Работа по подготовке встречи продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств, отметили в Кремле.

Кроме того, политики обсудили ситуацию в Сирии. Путин подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в стране возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности государства, при этом должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа.

Обе стороны отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета.

Ранее о разговоре двух лидеров сообщил кабмин ФРГ. Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт отметил, что одной из главных тем обсуждения стала подготовка саммита «нормандского формата».

Источник: Газета Известия

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