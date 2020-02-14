В крови напавшего на росгвардейца боксера обнаружили кокаин

14 февраля 2020     14
В крови напавшего на росгвардейца боксера обнаружили кокаин

В крови российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, обнаружили следы кокаина. Об этом стало известно радиостанции Business FM на заседании второго Западного окружного военного суда.

На заседании рассматривается жалоба защиты на арест спортсмена. «В моче Кушиташвили было обнаружено наркотическое средство: кокаин и его производные — каннабиноиды», — заявила прокурор Анастасия Макрушина.

3 февраля Кушиташвили арестовали на два месяца. В отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

О задержании боксера стало известно 2 февраля. По версии следствия, он и его друг Овик Оганнисян приехали ночью к дому на Фрунзенской набережной в Москве в поисках закладки с кокаином, спустя десять минут по тому же адресу появились сотрудники Росгвардии. На кадрах с камер наблюдения видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос. По данным правоохранительных органов, его ударил Кушиташвили.

Источник: Лента.Ру

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В крови напавшего на росгвардейца боксера обнаружили кокаин

В крови российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, обнаружили следы кокаина. Об этом стало известно радиостанции Business FM …



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