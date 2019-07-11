В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

11 июля 2019     42
В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс

Около 2,5 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения десантировались в восточной части Крыма на двух площадках в рамках совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие десантировались с высоты 600 м из 40 самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками. Они приземлились на площадки приземления «Найманская» и «Охчи-Оба» в Крыму.

Как рассказал заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец, учения продемонстрировали слаженные и профессиональные действия экипажей самолетов Ил-76 ВТА и подразделений ВДВ.

«Площадки приземления, на которые производилось десантирование, являются одними из самых сложных, так как находятся вблизи от моря», — цитирует его слова «РИА Новости».

5 июля российский истребитель Су-27 из дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в воздух на перехват американского самолета-разведчика Р-8А «Посейдон», который совершал полет над Черным морем и приближался к границе России в Крыму.

Источник: Газета Известия

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