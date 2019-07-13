В Крыму заявили о желании Зеленского подражать Путину

Президент Украины Владимир Зеленский, который хочет открыть новый мост через Днепр, проехав за рулем «КамАЗа», начал брать пример с российского лидера Владимира Путина. Такое предположение высказал глава крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в субботу, 13 июля.

«Мы помним, как наш президент Владимир Путин открывал Крымский мост за рулем «КамАЗа». Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба», — приводит слова депутата «РИА Новости».

Как отметил Гемпель, желание украинского лидера проехаться на российском «КамАЗе» тоже вызывает уважение.

Ранее Зеленский и мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов поспорили «на мост». Градоначальник пообещал уйти в отставку, если ремонт нового моста, соединяющего два берега реки Днепр, не закончится ко дню города. При этом глава президентского офиса Андрей Богдан отметил, что украинский президент сам на «КамАЗе» будет ехать через мост.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Транспортный переезд длиной 19 км стал самым протяженным мостом в России.

Открытие автодорожной части Крымского моста состоялось 15 мая. Движение открыл президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа». Глава государства возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.

Источник: Газета Известия