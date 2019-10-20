В Крыму откроют первую анимационную студию

20 октября 2019     32
В Крыму откроют первую анимационную студию

На базе Ялтинской киностудии в Крыму откроется новая анимационная студия. Об этом 20 октября сообщила директор «Крымского киномедиацентра» Светлана Косарич.

«Уже отремонтировано помещение и закуплено оборудование. Будут сниматься современные мультипликационные фильмы. Это будет первая анимационная студия (в Крыму — ред.)», — цитирует ее «РИА Новости».

Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой «Ханжонков и Ко», а через два года ее преобразовали в Ялтинскую кинофабрику.

На данный момент в помещении студии проводится комплексная модернизация материально-технической базы.

Ранее в октябре «Союзмультфильм» анонсировал мультсериал о спорте и здоровом образе жизни. До этого киностудия не выпускала на спортивную тематику около 30 лет — с момента создания картин «Шайбу, Шайбу!» и «Необыкновенный матч».

Источник: Газета Известия

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