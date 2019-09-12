В Крыму подростка накрыло волной и смыло в море

Подростка накрыло волной и смыло в море у берегов Алушты в Крыму. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 11 сентября. 15-летний подросток стоял на бетонных блоках в районе необорудованного пляжа «Кубы». В какой-то момент его смыло в море.

«Парень находился в воде на расстоянии около 20 метрах от суши. Из-за больших волн он не мог самостоятельно доплыть до берега», — говорится в сообщении. Молодого человека удалось спасти: его достали из воды и вытащили на сушу. В помощи врачей он не нуждался.

Шторм обрушился на Южный берег Крыма 8 сентября. Как рассказывал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, волнение на море составляло около шести баллов. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. В первый день шторма погибли два человека, еще один человек пострадал. Глава ведомства также призывал судовладельцев, судоводителей и отдыхающих не выходить в море и не купаться в штормовых условиях.

Источник: Лента.Ру