В Лас-Вегасе прошло контрольное взвешивание боксеров Уайлдера и Фьюри

В Лас-Вегасе состоялось контрольное взвешивание боксеров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, которое показало, что оба спортсмена набрали вес перед поединком, сообщает в субботу, 22 февраля, РЕН ТВ.

Согласно результатам взвешивания, вес Фьюри увеличился со 116 до 123,8 кг при росте 216 сантиметров. Уайлдер же весит 104,4 кг при начальных 96-и, его рост составляет 201 сантиметр.

Таким образом спортсмены-тяжеловесы набрали примерно по 8 кг перед боем-реваншем.

Накануне Уайлдера и Фьюри провели дуэль взглядов. В начале дуэли спортсмены обменивались репликами и даже пританцовывали, однако затем общение переросло в потасовку. Боксеров пришлось разнимать.

23 февраля в 7:00 мск РЕН ТВ проведет прямую трансляцию поединка. В середине января Уайлдер заявил, что в случае нокаута завершит боксерскую карьеру.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встречались на ринге в 2018 году. Тогда судьи не смогли выявить победителя и зафиксировали ничью.

Источник: Газета Известия