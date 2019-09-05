В Латвии призвали создать новый военный блок против России

5 сентября 2019     19
В Латвии призвали создать новый военный блок против России

Странам Прибалтики и Польше необходимо объединиться для противостояния России, заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

При этом она выразила уверенность, что и солдаты НАТО «готовы умереть за Ригу и Варшаву».

«Они умирали в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ираке и во многих других местах, так что я не вижу причин думать, что в будущем будет по-другому», — подчеркнула политик.

В интервью Polska Times Вике-Фрейберга сообщила, что Россия якобы перестала скрывать свои имперские амбиции, поэтому НАТО, Латвия, Литва, Эстония и Польша должны быть готовы использовать все имеющиеся средства сдерживания и готовиться к «самому мрачному сценарию».

«Я не исключаю, что если три страны Балтии и Польша создадут общий блок, то они смогут отразить нападение России», — отметила она.

При этом на вопрос о том, действительно ли она верит в возможность такому блоку противостоять РФ, бывший президент ответила «Слава богу, у нас есть НАТО».

4 сентября глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не хочет войны, но готовится к войне из-за России, поэтому ей нужны американские солдаты.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Дата нового боя, встреча с Сен-Пьером и мечты о бургере: о чём Нурмагомедов говорил с фанатами после отмены тренировки
Дата нового боя, встреча с Сен-Пьером и мечты о бургере: о чём Нурмагомедов говорил с фанатами после отмены тренировки

В Абу-Даби в торговом центре Yas Mall состоялись открытые тренировки бойцов — участников турнира UFC 242. Хабиб Нурмагомедов отменил занятие …


Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву
Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву

Меган Маркл и принц Гарри обидели королеву Елизавету II, отказавшись от ее приглашения в замок Балморал. Об этом пишет The …


В Латвии призвали создать новый военный блок против России
В Латвии призвали создать новый военный блок против России

Странам Прибалтики и Польше необходимо объединиться для противостояния России, заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. При этом она выразила уверенность, что …


Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Лавров отказался считать Китай старшим братом России

Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата. Об этом он заявил в …


МИД Швеции: Иран отпустил часть задержанных с танкера Stena Impera
МИД Швеции: Иран отпустил часть задержанных с танкера Stena Impera

01:42 Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сообщила, что иранские власти освободили некоторых членов экипажа задержанного в июле танкера Stena …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты