В Ленобласти задержали мужчину за истязания 14-летней дочери

Следователи задержали жителя Ленинградской области за истязания 14-летней дочери и систематические избиения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК России.

Мужчину 1969 года рождения задержали 18 февраля во Всеволожском районе области, отмечает «Федеральное агентство новостей». В ближайшие дни ему предъявят обвинение, также будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело возбудили по статье об истязании несовершеннолетнего после того, как СМИ опубликовали сообщения о ситуации с подростком. Следователи выяснили, в течение долгого времени мужчина наносил дочери побои, из-за чего она испытывала психические страдания и была вынуждена неоднократно уходить из дома, пишет RT.

Помимо этого, мужчина периодически употреблял алкоголь и не создал дочери нормальные условия проживания. Сейчас девочка находится в больнице.

Как пишет сайт kp.ru, следователи пытаются поднять все материалы в полиции по ранее зарегистрированным сообщениям о ненадлежащем воспитании девочки. Также в ведомстве оценят действия или бездействие должностных лиц из органов профилактики.

14 февраля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении родителей, несколько лет применявших физическое насилие по отношению к детям.

Источник: Газета Известия