В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

28 февраля 2020     13
В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержало внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса, против него возбудили дело о возбуждении ненависти. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полученный 28 февраля ответ главы луганского министерства Анатолия Антонова на запрос агентства.

«Сообщаем вам, что 15.01.2020 в отношении Ромаса Виталия Викторовича, в соответствии со ст. 7-I закона Луганской народной республики от 24.04.2015 № 17-II «О военном положении»… применены меры превентивного задержания. 20.02.2020 в отношении Ромаса В.В. следственным отделом МГЮ Луганской народной республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 343 ч. 2 п. «в», — цитирует агентство письмо Антонова.

Согласно УК ЛНР, опубликованному на сайте Народного совета самопровозглашенной республики, речь идет о статье о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, языка, пола, совершенном организованной группой. Санкция по ней предусматривает в том числе штраф от 100 МРОТ, либо лишение свободы на пять лет, либо исправительные работы от одного года до пяти лет.

Официальный запрос «Россия сегодня» отправило в МГБ 12 февраля. Агентство запрашивало у министра государственной безопасности ЛНР информацию о местонахождении Ромаса, его правовом статусе после задержания и о сути предъявляемых ему претензий.

«На большинство из этих вопросов ответа не последовало», — отмечают в «РИА Новости». Агенство все же рассчитывает получить ответ на вопрос о мотивах возбуждения этого дела.

«Россия сегодня» требует от властей ЛНР провести «объективное расследование и установить истину в связи с недоказанными обвинениями». «Мы также считаем неприемлемым более чем двухмесячное задержание журналиста без объяснения причин», — говорится в заявлении агентства.

Ромас работал внештатным фотокорреспондентом в «России сегодня» более года, сотрудничал и с другими российскими СМИ. Он был аккредитован при администрации ЛНР, но аккредитация не была продлена в октябре. Аккредитация при Народной милиции самопровозглашенной республики истекла в феврале.

Ранее, 23 февраля, украинские пограничники не разрешили въезд двум россиянам, которые направлялись в Киев читать тематические лекции. Гражданами России оказались писатель из Санкт-Петербурга 1986 года рождения и журналистка из Москвы 1983 года рождения. Обеих пригласила в украинскую столицу одна и та же организация.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

51-летний севастополец задержан за кражу косметики из магазина
51-летний севастополец задержан за кражу косметики из магазина

В дежурную часть Гагаринского района обратилась местная жительница с заявлением о краже товар стоимостью 3,5 тысячи рублей из магазина, где …


На улице Шевченко появится новая поликлиника
На улице Шевченко появится новая поликлиника

Проектировать её начнут в этом году. Учреждение здравоохранения предположительно появится в районе школы №61. Об этом сегодня рассказал местным жителям …


Ветеринары вытащили из питона огромное пляжное полотенце
Ветеринары вытащили из питона огромное пляжное полотенце

В Австралии ветеринары вытащили из питона огромное пляжное полотенце, которое тот проглотил. Об этом сообщает People. На прошлой неделе пара …


Путин решит судьбу бога в Конституции
Путин решит судьбу бога в Конституции

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции разработала поправку в Основной закон, предусматривающую упоминание бога в историческом контексте. Об этом …


На месте убийства российского подростка разместили табличку с угрозами
На месте убийства российского подростка разместили табличку с угрозами

На месте гибели 17-летнего молодого человека в Челябинске уничтожили траурный венок, растоптали цветы и разместили табличку с угрозами. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты