В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержало внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса, против него возбудили дело о возбуждении ненависти. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полученный 28 февраля ответ главы луганского министерства Анатолия Антонова на запрос агентства.

«Сообщаем вам, что 15.01.2020 в отношении Ромаса Виталия Викторовича, в соответствии со ст. 7-I закона Луганской народной республики от 24.04.2015 № 17-II «О военном положении»… применены меры превентивного задержания. 20.02.2020 в отношении Ромаса В.В. следственным отделом МГЮ Луганской народной республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 343 ч. 2 п. «в», — цитирует агентство письмо Антонова.

Согласно УК ЛНР, опубликованному на сайте Народного совета самопровозглашенной республики, речь идет о статье о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, языка, пола, совершенном организованной группой. Санкция по ней предусматривает в том числе штраф от 100 МРОТ, либо лишение свободы на пять лет, либо исправительные работы от одного года до пяти лет.

Официальный запрос «Россия сегодня» отправило в МГБ 12 февраля. Агентство запрашивало у министра государственной безопасности ЛНР информацию о местонахождении Ромаса, его правовом статусе после задержания и о сути предъявляемых ему претензий.

«На большинство из этих вопросов ответа не последовало», — отмечают в «РИА Новости». Агенство все же рассчитывает получить ответ на вопрос о мотивах возбуждения этого дела.

«Россия сегодня» требует от властей ЛНР провести «объективное расследование и установить истину в связи с недоказанными обвинениями». «Мы также считаем неприемлемым более чем двухмесячное задержание журналиста без объяснения причин», — говорится в заявлении агентства.

Ромас работал внештатным фотокорреспондентом в «России сегодня» более года, сотрудничал и с другими российскими СМИ. Он был аккредитован при администрации ЛНР, но аккредитация не была продлена в октябре. Аккредитация при Народной милиции самопровозглашенной республики истекла в феврале.

Ранее, 23 февраля, украинские пограничники не разрешили въезд двум россиянам, которые направлялись в Киев читать тематические лекции. Гражданами России оказались писатель из Санкт-Петербурга 1986 года рождения и журналистка из Москвы 1983 года рождения. Обеих пригласила в украинскую столицу одна и та же организация.

Источник: Газета Известия