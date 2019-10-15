В ЛНР заявили об укреплении позиций украинских военных

Украинские военные размещают бронетехнику вблизи участка разведения сил в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.

По данным ведомства, вблизи участка отведения сил в подконтрольном Киеву населенном пункте Катериновка украинские силовики разместили боевую машину пехоты. Еще две БМП, добавляют в пресс-службе, военные расположили у населенного пункта Золотое-4. «Данную информацию подтверждают в своем отчете наблюдатели [cпециальной мониторинговой миссии] ОБСЕ, которые в указанном районе зафиксировали обстрел территории ЛНР с позиций вооруженных формирований Украины», — заявили в Народной милиции.

Также сообщается, что украинские силовики начали минирование дороги в районе населенного пункта Счастье, где регулярно проходит передача Киеву заключенных и осужденных в ЛНР. «В зоне ответственности 46 бригады вооруженных формирований Украины наблюдателями спецмиссии выявлены 34 противотанковые мины, установленные поперек автодороги, ведущей в населенный пункт Счастье», — добавили в ведомстве.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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Источник: Лента.Ру