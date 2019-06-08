В ЛНР открыли доппункты приема документов на получение гражданства России

8 июня 2019     7
В ЛНР открыли доппункты приема документов на получение гражданства России

Дополнительные пункты приема документов на получение гражданства России открыли в Луганской Народной Республике (ЛНР). Теперь заявления можно подать в городах Ровеньки и Свердловск.

Как рассказали в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР, открытие стало возможным благодаря совместной работе МВД республики и администраций. Об этом в субботу, 8 июня, сообщило «РИА Новости».

Документы на гражданство РФ можно будет сдать в центрах административных услуг.

Ранее заявления на получение российского гражданства в ЛНР принимали Управление миграционной службы, семнадцать его подразделений и два Центра административных услуг в Луганске и Антраците.

24 апреля президент РФ Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Как подчеркнули в пресс-центре МИД России, жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при наличии последнего.

Источник: Газета Известия

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