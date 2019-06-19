На востоке Лондона зарезали россиянина. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.
Уточняется, что инцидент произошел 15 июня.
Источник: Лента.Ру
На востоке Лондона зарезали россиянина. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.
Уточняется, что инцидент произошел 15 июня.
Источник: Лента.Ру
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В Лондоне зарезали россиянина
На востоке Лондона зарезали россиянина. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда. Уточняется, что инцидент произошел 15 июня. Источник: Лента.Ру
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