В Лондоне подтвердился первый случай инфицирования коронавирусом

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID19 зарегистрирован в Лондоне, сообщает 12 февраля телеканал Sky News.
«Пациент проходит лечение от коронавируса COVID19 в больнице Гая и Святого Томаса на юге Лондона», — сообщается в Twitter телеканала.
В Великобритании это девятый подтвержденный случай заражения вирусом.
10 февраля британский авиаперевозчик British Airways продлил приостановку полетов в Пекин и Шанхай до 31 марта в связи с эпидемией коронавируса. Другая британская авиакомпания — Virgin Atlantic — объявила пассажирам, что их билеты в или через КНР с 22 января до конца февраля будут перебронированы.
Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. Заболевание быстро распространилось на другие страны.
По данным на 12 февраля, в мире инфекцией заразились более 44,6 тыс. человек, жертвами болезни стали 1113 человек.
Источник: Газета Известия