В Лондоне подтвердился первый случай инфицирования коронавирусом

12 февраля 2020     16
В Лондоне подтвердился первый случай инфицирования коронавирусом

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID19 зарегистрирован в Лондоне, сообщает 12 февраля телеканал Sky News.

«Пациент проходит лечение от коронавируса COVID19 в больнице Гая и Святого Томаса на юге Лондона», — сообщается в Twitter телеканала.

В Великобритании это девятый подтвержденный случай заражения вирусом.

10 февраля британский авиаперевозчик British Airways продлил приостановку полетов в Пекин и Шанхай до 31 марта в связи с эпидемией коронавируса. Другая британская авиакомпания — Virgin Atlantic — объявила пассажирам, что их билеты в или через КНР с 22 января до конца февраля будут перебронированы.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. Заболевание быстро распространилось на другие страны.

По данным на 12 февраля, в мире инфекцией заразились более 44,6 тыс. человек, жертвами болезни стали 1113 человек.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Как не заболеть ОРВИ, расскажет главный пульмонолог Севастополя
Как не заболеть ОРВИ, расскажет главный пульмонолог Севастополя

Почему, сколько и воду какой температуры необходимо пить в сезон ОРВИ и гриппа? Защитит ли от инфекции строительный респиратор? Что …


Чернореченское водохранилище заполнено уже наполовину
Чернореченское водохранилище заполнено уже наполовину

За 10 дней февраля Чернореченское водохранилище увеличило запасы воды с 44% до 53%. И тенденция к росту сохраняется, благодаря осадкам. …


Перспективы сборной, будущее тренерского штаба и поломка винтовки: о чём говорят за сутки до начала ЧМ по биатлону
Перспективы сборной, будущее тренерского штаба и поломка винтовки: о чём говорят за сутки до начала ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав на первые гонки чемпионата мира в Антерсельве. Как отметил вице-президент СБР Валерий …


В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК …


Севастопольский рейд открыт для катеров
Севастопольский рейд открыт для катеров

Работают только катера на линии «Город — Северная». Рейс на линии Город — Инкерман в 18: 15 состоится. О возобновлении …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты