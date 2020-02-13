В Лондоне подтвердился первый случай инфицирования коронавирусом

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID19 зарегистрирован в Лондоне, сообщает 12 февраля телеканал Sky News.

«Пациент проходит лечение от коронавируса COVID19 в больнице Гая и Святого Томаса на юге Лондона», — сообщается в Twitter телеканала.

В Великобритании это девятый подтвержденный случай заражения вирусом.

10 февраля британский авиаперевозчик British Airways продлил приостановку полетов в Пекин и Шанхай до 31 марта в связи с эпидемией коронавируса. Другая британская авиакомпания — Virgin Atlantic — объявила пассажирам, что их билеты в или через КНР с 22 января до конца февраля будут перебронированы.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. Заболевание быстро распространилось на другие страны.

По данным на 12 февраля, в мире инфекцией заразились более 44,6 тыс. человек, жертвами болезни стали 1113 человек.

Источник: Газета Известия