В Лос-Анджелесе простились с Коби Брайантом

25 февраля 2020     30
В Лос-Анджелесе простились с Коби Брайантом

24 февраля в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» прошла открытая церемония прощания с легендой баскетбола Коби Брайантом и его дочерью Джианной, трагически погибшими 26 января в авиакатастрофе. Трансляцию мероприятия вели крупнейшие американские СМИ, а также сайт команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую играл баскетболист.

Всего за один день на траурное мероприятие зарегистрировались 90 тыс. человек, притом что арена «Стэйплс-центр» вмещает всего 20 тыс. С великим спортсменом пришли проститься его родные и близкие, звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), известные актеры и певцы. Для простых фанатов церемонию транслировали на специальном экране.

Дата проведения прощания под названием «Празднование жизни» вдова спортсмена Ванесса выбрала неслучайно. 2.24.20 (американский аналог даты) состоит из трех чисел, где 2 — номер, под которым играла Джианна Брайант, 24 — один из двух номеров, под которым играл сам Брайант в «Лос-Анджелес Лейкерс», тогда как 20 — количество лет, которые Коби провел в клубе своей жизни и в браке.

Обладатель золотых медалей двух Олимпийских игр (1998, 2002), пяти трофеев победителя НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и несчетного множества индивидуальных наград и его дочь были тайно похоронены 7 февраля.

Коби Брайант погиб 26 января в возрасте 41 года в результате крушения вертолета в окрестностях Лос-Анджелеса. С ним погибла и его 13-летняя дочь Джианна, а также еще семь человек. 29 января стало известно, что у вертолета отсутствовала система предупреждения столкновений.

24 февраля вдова баскетболиста подала в суд на компанию Island Express Helicopters. Поводом для подачи иска послужило разрешение на полет при плохих погодных условиях. Согласно заявлению, часть вины вдова спортсмена возлагает на пилота Ару Зобаяна, который также погиб в этой катастрофе.

Источник: Газета Известия

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