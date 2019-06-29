В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Музыкант, сотрудничающий со звукозаписывающей компанией YG, госпитализирован в одну из местных клиник. Инцидент произошел вечером 28 июня в городе Комптон, округ Лос-Анджелес.

По данным полиции, в рэпера стреляли из автомобиля черного цвета. Злоумышленников пытаются установить сотрудники правоохранительных органов. Других подробностей происшествия на данный момент нет. Также нет информации о том, что могло послужить причиной нападения на музыканта.

Ранее 29 июня сообщалось, что в США умер 18-летний музыкант и битмейкер Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy. Он был автором музыки к альбому Playboy российского рэпера Face и к трекам еще одного отечественного исполнителя Big Baby Tape.

Источник: Газета Известия