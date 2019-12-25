В Магадане пожилых людей начнут доставлять в больницы на новых ГАЗах

В Магадане социальные службы начнут использовать новые автобусы «ГАЗ» для перевозки пожилых людей и инвалидов в медицинские учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства Колымы.

По словам собеседника агентства, автобусы уже передали в Ольский, Хасынский, Тенькинский, Ягоднинский, Среднеканский, Сусуманский городские округа.

«Новые автомобили предназначены для доставки граждан старше 65 лет, а также жителей региона с ограниченными возможностями здоровья из сельских населенных пунктов в районные центры, чтобы они могли пройти диспансеризацию, обследования или вакцинацию», — уточнил представитель правительства Колымы.

Машины закупили в рамках реализации проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография». Проект «Старшее поколение» нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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Источник: Лента.Ру