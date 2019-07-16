В Магадане потребовали завести дело против победителя конкурса старателей

Против победителя конкурса старателей-золотодобытчиков в Магадане могут завести уголовное дело. Организаторы считают, что победа мужчины произошла в результате обмана.

Директор золотодобывающего концерна «Арбат» Александр Басанский рассказал, что организаторы считают, что участник подложил в лоток с намытым уловом свое собственное золото, которое отличается по фактуре и виду.

Как пишет РЕН ТВ, конкурсная комиссия, среди которой большое количество экспертов, быстро выявила подлог и объявила победителем занявшего второе место мужчину. Весь улов предыдущего лидера конкурса был передан в полицию. Его могут обвинить в мошенничестве.

Ранее в июле в Таиланде задержали двух россиянок по подозрению в мошенничестве. Девушки вели в этой стране бизнес, связанный с недвижимостью, что запрещено делать нерезидентам.

Источник: Газета Известия