В МВД Казахстана назвали версии крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

Следователи Казахстана рассматривают несколько версий крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики, пишут РИА Новости.

По словам министра внутренних дел страны Ерлана Тургумбаева, среди вероятных версий причин авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Руководитель ведомства также отметил, что сотрудники правоохранительных органов сейчас проверяют работу всех наземных и авиационных службы, которые участвуют в организации и проведении полетов, а также допрашивают ответственных лиц и пассажиров рейса.

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08:22 — 27 декабря

Тургумбаев добавил, что в связи с авиакатастрофой назначен ряд экспертиз, в частности, пожаро-техническая и транспортно-трассологическая.

С потерпевшего крушение воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. Как сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев, черный ящик Fokker-100 расшифруют в Москве.

Лайнер авиакомпании Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По предварительной информации, катастрофа произошла в результате отказа двигателя. Ранее в качестве приоритетной версии крушения правоохранительные органы назвали техническую неисправность и ошибку пилотов.

По данным МВД страны, 12 человек погибли и 49 пострадали. После авиакатастрофы в Казахстане запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100 до выяснения причин катастрофы. Весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.

Источник: Лента.Ру