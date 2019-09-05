В МВД ответили на информацию о задержаниях журналистов на акциях в Москве

5 сентября 2019     10
В МВД ответили на информацию о задержаниях журналистов на акциях в Москве

МВД и Генпрокуратура ответили на обращения по поводу воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов на несогласованных акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа. Информация размещена на сайте Совета по правам человека при президенте России.

Генеральная прокуратура и МВД не выявили нарушений в действиях сотрудников правопорядка. Также не подтвердилась информация о нанесении повреждений фотографу Associated Press Александру Земляниченко. Корреспондент «РБК-ТВ» Елена Шевелева не подавала заявление об ударе силовиком, сообщается на сайте.

Также в ответах органов власти указано, что журналист Reuters Мария Цветкова и корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов не имели отличительных знаков СМИ. После проверки документов их отпустили из отделения.

Первый заместитель главы МВД Александр Горовой отметил, что журналиста «White News» Дмитрия Демушкина суд обязал выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Его обвинили в повторном участии в несогласованном мероприятии. На сайте сообщается, что Демушкин подал аппеляцию в Мосгорсуд.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

Источник: Лента.Ру

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