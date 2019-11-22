В Международной федерации допустили исключение российских легкоатлетов

«Совет World Athletics наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, которые совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопинговых правил, и относительно того, должен ли будет конгресс рассмотреть вопрос исключения ВФЛА из World Athletics», — сказал он.

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен, передает ТАСС .

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