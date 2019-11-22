В Международной федерации допустили исключение российских легкоатлетов

22 ноября 2019     15
В Международной федерации допустили исключение российских легкоатлетов

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен, передает ТАСС.

«Совет World Athletics наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, которые совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопинговых правил, и относительно того, должен ли будет конгресс рассмотреть вопрос исключения ВФЛА из World Athletics», — сказал он.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе за пять лет построят ещё 12 школ и 9 детсадов
В Севастополе за пять лет построят ещё 12 школ и 9 детсадов

До 2024 года в Севастополе планируется построить ещё 12 детсадов и девять школ по федеральной целевой программе развития Крыма. «Мы …


В Международной федерации допустили исключение российских легкоатлетов
В Международной федерации допустили исключение российских легкоатлетов

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом заявил глава рабочей группы World …


Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter
Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter. Об этом он …


Кто сказал подзаборное «гав» на врио губернатора Севастополя Развожаева?
Кто сказал подзаборное «гав» на врио губернатора Севастополя Развожаева?

Выйдя из отпуска,  севастопольский коммунист Роман Кияшко отметился в своей партийной газете гневной статьёй в адрес врио губернатора Севастополя Михаила …


Севастополец похитил бытовую технику у собственной матери
Севастополец похитил бытовую технику у собственной матери

60-летняя жительница Нахимовского района обратилась в полицию с заявлением о том, что у неё из квартиры похитили бытовую технику общей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты